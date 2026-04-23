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Adelantan el esperado remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag: fecha de lanzamiento y su nuevo contenido

La casa desarrolladora francesa entregó nuevos detalles de este lavado de cara a uno de los juegos más exitosos de la franquicia.

Felipe Romo

Adelantan el esperado remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag: fecha de lanzamiento y su nuevo contenido

Ubisoft sorprendió a su público y confirmó que el remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag es una realidad. Este fue presentado en un evento a puertas cerradas, donde se mostró el videojuego a la prensa y publicó un tráiler para el público.

Según detallan los asistentes, este proyecto busca renovar el apartado gráfico del título original, apuntando a mantener su esencia como una aventura para un solo jugador. Así también, se aleja de la línea de los últimos lanzamientos, dejando de lado los elementos de RPG.

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Desde la empresa desarrolladora adelantaron que el remake no contará con elementos multijugador, así también que no contará con los DLC anteriores.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced contará con el regreso de Matt Ryan, quien dio vida al pirata Edward Kenway en la aventura original. Desde Ubisoft prometieron contenido nuevo para este remake.

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced: cuál será su precio y su fecha de lanzamiento

El juego tiene fecha de lanzamiento para el 9 de julio en plataformas como PS5, Xbox Series X/S y PC. Este lavado de cara al videojuego de los piratas también estará disponible en Ubisoft Plus.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced tiene un valor de $53.999 en su edición estandar. Su versión deluxe costará $62.999 y su edición coleccionista, que incluye elementos como un mapa y una figura de Edward Kenway, $79.990.

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