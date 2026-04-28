Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5418 del martes 28 de abril
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $2.300 millones de pesos a repartir.
Este martes 28 de abril, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5418, el premio total alcanzó los $2.300 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5418
- Loto: $140 millones
- Recargado: $460 millones
- Revancha: $90 millones
- Desquite: $50 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5418 del Loto
- Loto: 3, 6, 13, 32, 35, 39
- Comodín: 20
- Multiplicador: 3
- Recargado: 1, 13, 14, 26, 40, 41
- Revancha: 5, 7, 28, 31, 33, 39
- Desquite: 14, 23, 24, 27, 30 ,33
Jubilazo
- 11, 15, 18, 19, 28, 34
- 3, 11, 12, 31, 32, 41
- 2, 4, 13, 22, 32, 38
- 9, 10, 26, 28, 30, 39
- 2, 4, 7, 17, 28, 36
Jubilazo 50 años
- 10, 12, 14, 27, 38, 41
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