Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5418 del martes 28 de abril / Cesar Beltran

Este martes 28 de abril, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5418, el premio total alcanzó los $2.300 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5418

Loto: $140 millones

Recargado: $460 millones

Revancha: $90 millones

Desquite: $50 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5418 del Loto

Loto: 3, 6, 13, 32, 35, 39

3, 6, 13, 32, 35, 39 Comodín: 20

Multiplicador: 3

Recargado: 1, 13, 14, 26, 40, 41

1, 13, 14, 26, 40, 41 Revancha: 5, 7, 28, 31, 33, 39

5, 7, 28, 31, 33, 39 Desquite: 14, 23, 24, 27, 30 ,33

Jubilazo

11, 15, 18, 19, 28, 34

3, 11, 12, 31, 32, 41

2, 4, 13, 22, 32, 38

9, 10, 26, 28, 30, 39

2, 4, 7, 17, 28, 36

Jubilazo 50 años