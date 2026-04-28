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VIDEO. Alcalde de Macul por fallida licitación de gas: “Nos parece raro que las ofertas fueran mayores que las de mercado público”

Una alianza de seis municipios buscaba abaratar costos, pero recibieron ofertas hasta un 34% más caras, detonando una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica.

Mario Vergara

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, confirmó en entrevista con La Prueba de ADN la cancelación definitiva de la compra conjunta de gas licuado que planeaba realizar junto a otros cinco municipios.

La iniciativa, que buscaba adquirir 500.000 vales de gas para abaratar costos mediante economías de escala, fracasó luego de que las empresas oferentes presentaran precios significativamente superiores a los que hoy se encuentran en el Mercado Público.

Denuncia de sobreprecios

Espinoza detalló que el objetivo de la asociación era lograr un ahorro que permitiera aumentar en un 55% la entrega de beneficios a los vecinos. Sin embargo, las ofertas recibidas estuvieron entre un 6% y un 34% por encima de los parámetros habituales.

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“Nos parece raro que los oferentes hayan ofertado un precio mayor al que hoy está en mercado público”, señaló el edil, mencionando específicamente el caso de la empresa Abastible.

Ante esta situación, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, quien lideró la mesa técnica del proyecto, presentará todos los antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar un eventual sobreprecio coordinado o falta de competencia real en el sector.

Garantía de beneficios y “Plan B”

Pese al traspié de la compra masiva, el alcalde Espinoza envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Macul. La municipalidad activó un plan de contingencia para cumplir con el compromiso de ayuda social de cara al invierno:

  • Entrega de vales: Se realizarán compras autónomas a través del portal de Mercado Público para iniciar la distribución a partir del 18 de mayo.
  • Focalización: Los beneficios se canalizarán vía DIDECO mediante programas sociales dirigidos a las familias más vulnerables.
  • Apoyos complementarios: El municipio mantendrá la entrega de “Gift Cards” para la compra de alimentos en supermercados, mitigando el impacto del encarecimiento del costo de la vida y los combustibles.

El edil lamentó que la crisis internacional, derivada de conflictos en Medio Oriente como el de Irán, esté afectando no solo el precio del producto, sino también el costo de la logística y el transporte, dificultando las gestiones municipales para aliviar el bolsillo de la ciudadanía.

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