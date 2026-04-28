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Agresiones, destrozos y toma: SLEP Santiago Centro anuncia querella tras incidentes en Instituto Nacional y Liceo 1

La jornada escolar en ambos establecimientos se vio interrumpida esta mañana tras registrarse distintos incidentes que incluso derivaron en la suspensión de clases.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro rechazó los incidentes registrados esta mañana en dos establecimientos educacionales: el Liceo Nº1 Javiera Carrera y el Instituto Nacional.

En el primer caso, según un comunicado del organismo, “las estudiantes se tomaron las instalaciones del establecimiento, lo que obligó a la suspensión de clases”.

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En tanto, en el Instituto Nacional, cerca de 20 encapuchados “realizaron destrozos y agredieron a funcionarios, además de lanzar artefactos incendiarios”, añade el documento.

Interpondrán querella

Ante esta situación, el SLEP Santiago Centro señaló que “se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y se solicitó el desalojo correspondiente”.

Asimismo, anunció que “se interpondrá una querella en contra de quienes resulten responsables”, junto con informar que se está articulando con la Seremi de Educación para “buscar alternativas para dar continuidad a los procesos pedagógicos”.

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