Irán dice que sus Fuerzas Armadas deberán ser la autoridad responsable del estrecho de Ormuz: así exige el pago

Este lunes, el jefe del comité parlamentario iraní sobre seguridad nacional y política exterior, Ebrahim Azizi, dijo que las Fuerzas Armadas de Irán deberán ser la autoridad responsable del estrecho de Ormuz.

El país asiático quiere que los pagos por transitar la vía marítima se hagan en riales, la divisa local, según unas declaraciones recogidas hoy lunes por la televisión estatal de Irán.

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Azizi agregó que las Fuerzas Armadas iraníes ya mantienen el control del estrecho y que buscan prohibir el paso de embarcaciones consideradas “hostiles”.

Hace unas horas, el medio Axios informó que Irán había presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Esto dice Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, según informaron agencias de noticias locales.

En el encuentro, Putin expresó su esperanza de que el pueblo iraní logre superar lo que calificó como un “período difícil” y manifestó su deseo de que prevalezcan la paz y la estabilidad en la región