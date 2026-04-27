Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la undécima fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En esta sección, el escogido fue Gabriel Maureira, arquero que hizo su debut en Colo Colo y fue clave para que los albos consiguieran los tres puntos en su visita a Universidad de Concepción.

💪🧤🏁 EL CANTERANO ESTUVO SOBERBIO



Gabriel Maureira salió a achicar ante Cecilio Waterman, y el joven arquero de #ColoColo -en su primera titularidad- tuvo un tapadón ante el veterano atacante de Universidad de Concepción en este #MatchdayDomingo.



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El mejor gol

La mejor anotación para nuestros panelistas fue la de Osvaldo González ante Colo Colo, quien tomó la pelota de volea dentro del área para dejar sin opciones a Gabriel Maureira.

🥊⚽🟡🔵 UN JAB PERFECTO DE ROCKY



Osvaldo González soltó un zapatazo en área de #ColoColo y puso el 1-1 para Universidad de Concepción, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 11 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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La polémica

En este ámbito, el protagonista fue el gol anulado a Huachipato ante Deportes La Serena en el último minuto, por un milimétrico fuera de juego que privó a los “acereros” de ser punteros de la Liga de Primera.

La figura de la fecha

El panel de Los Tenores escogió como el mejor jugador de la jornada a Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, quien completó un destacado Clásico Universitario ante la UC.