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VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Matías Zaldivia es elegido la figura de la fecha 11 de la Liga de Primera

Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.

Javier Catalán

FOTO:HANS SCOTT/AGENCIA UNO

FOTO:HANS SCOTT/AGENCIA UNO / Hans Scott

Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la undécima fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En esta sección, el escogido fue Gabriel Maureira, arquero que hizo su debut en Colo Colo y fue clave para que los albos consiguieran los tres puntos en su visita a Universidad de Concepción.

El mejor gol

La mejor anotación para nuestros panelistas fue la de Osvaldo González ante Colo Colo, quien tomó la pelota de volea dentro del área para dejar sin opciones a Gabriel Maureira.

La polémica

En este ámbito, el protagonista fue el gol anulado a Huachipato ante Deportes La Serena en el último minuto, por un milimétrico fuera de juego que privó a los “acereros” de ser punteros de la Liga de Primera.

La figura de la fecha

El panel de Los Tenores escogió como el mejor jugador de la jornada a Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, quien completó un destacado Clásico Universitario ante la UC.

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