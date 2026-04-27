VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Matías Zaldivia es elegido la figura de la fecha 11 de la Liga de Primera
Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.
Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la undécima fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.
El desglose del Futbolómetro de ADN
La revelación
En esta sección, el escogido fue Gabriel Maureira, arquero que hizo su debut en Colo Colo y fue clave para que los albos consiguieran los tres puntos en su visita a Universidad de Concepción.
El mejor gol
La mejor anotación para nuestros panelistas fue la de Osvaldo González ante Colo Colo, quien tomó la pelota de volea dentro del área para dejar sin opciones a Gabriel Maureira.
La polémica
En este ámbito, el protagonista fue el gol anulado a Huachipato ante Deportes La Serena en el último minuto, por un milimétrico fuera de juego que privó a los “acereros” de ser punteros de la Liga de Primera.
La figura de la fecha
El panel de Los Tenores escogió como el mejor jugador de la jornada a Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, quien completó un destacado Clásico Universitario ante la UC.
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