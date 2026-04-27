Brutal agresión y montaje en Alto Hospicio: golpeó a su pareja y su hija e intentó culpar a la mujer con un retorcido plan

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Un nuevo e impactante caso de violencia intrafamiliar y denuncia maliciosa quedó al descubierto en Alto Hospicio, Iquique, resultando con un hombre extranjero detenido.

El Tribunal de Garantía de la ciudad decretó la prisión preventiva para un hombre identificado con las iniciales S.S.M., quien no solo agredió físicamente a su familia, sino que intentó engañar a las autoridades mediante una denuncia calumniosa.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 18 de abril, cuando el sujeto atacó de manera violenta a su conviviente y a su hija de solo 7 años en su domicilio.

Según la investigación, liderada por el fiscal Gonzalo Valenzuela, el sujeto huyó del lugar y ejecutó una perturbadora estrategia para intentar evadir responsabilidades.

En un intento por invertir los roles, S.S.M. se realizó cortes en sus propios brazos y envió fotografías de las lesiones a la víctima.

En los mensajes, el agresor aseguraba falsamente que ella había intentado asesinarlo y que él solo actuó en defensa propia.

La manipulación escaló hasta las instancias policiales, donde el sujeto se presentó ante la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar formalmente a la mujer por un supuesto intento de homicidio.

Las claves para desmentir el montaje

A pesar de tener un acercamiento con la policía para revertir el escenario, su coartada se desmoronó rápidamente.

Las pericias de la PDI y la fiscalía recogieron testimonios de testigos que presenciaron los hechos o conocían el contexto de la agresión original.

Además, el levantamiento de cámaras de seguridad contradijeron la versión manipulada del imputado y permitieron aclarar los hechos.

Medidas cautelares

Ante la contundencia de las pruebas, el tribunal formalizó al individuo por dos delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y por el delito de denuncia calumniosa.

Considerando que el imputado representa un peligro evidente para la seguridad de la mujer y la menor, se ordenó su ingreso inmediato a prisión.

Se fijó un plazo de 60 días para concluir la investigación.