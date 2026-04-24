Terapias asistidas con perros: así es el amigable método que acompaña a niños con enfermedades renales en sus tratamientos

En Chile, los tratamientos médicos prolongados en la infancia representan un desafío que trasciende lo clínico para internarse en lo emocional.

Ante este escenario, la integración de estrategias de acompañamiento complementarias se ha vuelto una tendencia clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes jóvenes.

En una reciente jornada realizada en Santiago, Casaideas impulsó una instancia de terapias asistidas con perros dirigida a niños y adolescentes con enfermedades renales .

La actividad tuvo como escenario la Corporación Mater, institución dedicada a la prevención de patologías renales y a la reducción de listas de espera quirúrgicas para pacientes de entre 0 y 18 años.

La intervención se desplegó tanto en el centro de diagnóstico de la corporación como en su casa de acogida, lugar donde residen aquellos pacientes que deben enfrentar procedimientos de mayor complejidad.

Vínculo animal como motor de bienestar

A través del trabajo de la Fundación Tregua, los menores pudieron interactuar con perros de terapia, transformando el entorno hospitalario en un espacio de juego y distracción.

Esta dinámica no es azarosa: busca disminuir directamente los niveles de estrés asociados a los tratamientos de larga duración.

Al respecto, Francisca Leiva, gerente de sostenibilidad de Casaideas, subrayó la importancia de este enfoque dentro de su estrategia social.

“Los procesos de salud pueden ser exigentes y estresantes para los niños, y por eso generar espacios de acompañamiento emocional también es parte importante del bienestar”, señaló.

Por su parte, la directora de programas de Fundación Tregua, Paulina González, explicó que el núcleo de estas intervenciones es el lazo afectivo.

Según indicó, el objetivo es “acompañar desde el vínculo entre personas y animales, para entregar experiencias transformadoras y dar contención genuina”.

Impacto en la experiencia del paciente

Para las organizaciones de salud, estas jornadas representan un respiro necesario en rutinas marcadas por exámenes y procedimientos médicos.

Carolina Castro, gerente general de Corporación Mater, enfatizó el impacto positivo observado en los participantes durante la actividad.

“Nuestros pacientes vivieron un momento especialmente significativo: una jornada llena de alegría, juegos y cariño junto a los perritos, quienes lograron sacar sonrisas y generar un espacio de bienestar en medio de sus tratamientos”, destacó.

Este tipo de acciones refuerza una visión moderna de la medicina, donde el entorno y el soporte emocional se consideran componentes esenciales que inciden directamente en la recuperación y en la calidad de vida de los pacientes pediátricos.