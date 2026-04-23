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Violento asalto en Chicureo: adulto mayor queda grave tras recibir disparo durante robo a su vivienda

Delincuentes armados ingresaron al inmueble en Colina e intimidaron a la familia y sustrajeron diversas especies de valor.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Violento asalto en Chicureo: adulto mayor queda grave tras recibir disparo

Violento asalto en Chicureo: adulto mayor queda grave tras recibir disparo

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Un violento asalto se registró durante la mañana de este jueves en la comuna de Colina, específicamente en el sector de Chicureo, donde un adulto mayor resultó gravemente herido tras recibir un disparo en medio de un robo al interior de su domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 07:20 horas en un inmueble ubicado en Camino San José. Según el relato de una mujer que se encontraba en la vivienda junto a sus hijas y su padre, todo comenzó cuando escucharon un fuerte ruido mientras dormían.

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Al salir de su habitación, se encontró con al menos dos sujetos jóvenes, con el rostro cubierto y acento chileno, uno de ellos portando un arma de fuego. Los individuos intimidaron a la familia y sustrajeron diversas especies de valor, entre ellas joyas y relojes pertenecientes al dueño de casa.

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En medio del asalto, el hombre intentó oponerse al actuar de los delincuentes, momento en que recibió un disparo en el muslo derecho. Producto de la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia a la Clínica Alemana de Chicureo, donde permanece internado siendo intervenido quirúrgicamente. De acuerdo a los primeros antecedentes, su estado es de carácter grave.

Tras concretar el robo, los asaltantes se dieron a la fuga en dirección desconocida, mientras personal policial realiza diligencias en el lugar para dar con su paradero.

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