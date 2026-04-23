¿Será citado? Gago explica la situación de Aránguiz en la previa del Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa y explicó cómo están sus jugadores para disputar el Clásico Universitario este sábado, duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

“El plantel está bien, con muchas ganas y con la ambición de querer jugar un clásico, también con la ansiedad lógica que te genera esta clase de partidos. Tratamos de llegar de la mejor forma posible al partido”, señaló el técnico azul.

Sobre la situación de Charles Aránguiz, la gran duda de la U para enfrentar a la UC, el DT comentó: “Charles está en lo último de su proceso de recuperación. Mañana veremos si tiene posibilidades de integrar la lista y ser parte del equipo”.

Respecto a lo que ha trabajado el equipo durante la semana, Gago comentó que el foco está puesto en “entender el partido que vamos a jugar, entender las situaciones de juego que queremos llevar a cabo y saber lo que el rival nos puede proponer. A partir de eso hay que tener soluciones”.

“Tenemos que tener la tranquilidad y la idea de cómo vamos a afrontar el partido. Espero que sea un buen espectáculo, para que la gente lo pueda disfrutar y para que el hincha se vaya con una alegría a su casa”, concluyó el estratega argentino.