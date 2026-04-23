;

¿Será citado? Gago explica la situación de Aránguiz en la previa del Clásico Universitario

Además, el DT de la U mencionó cómo ve al plantel azul para enfrentar a la UC el sábado.

Daniel Ramírez

¿Será citado? Gago explica la situación de Aránguiz en la previa del Clásico Universitario

¿Será citado? Gago explica la situación de Aránguiz en la previa del Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa y explicó cómo están sus jugadores para disputar el Clásico Universitario este sábado, duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

“El plantel está bien, con muchas ganas y con la ambición de querer jugar un clásico, también con la ansiedad lógica que te genera esta clase de partidos. Tratamos de llegar de la mejor forma posible al partido”, señaló el técnico azul.

Sobre la situación de Charles Aránguiz, la gran duda de la U para enfrentar a la UC, el DT comentó: “Charles está en lo último de su proceso de recuperación. Mañana veremos si tiene posibilidades de integrar la lista y ser parte del equipo”.

Revisa también:

ADN

Respecto a lo que ha trabajado el equipo durante la semana, Gago comentó que el foco está puesto en “entender el partido que vamos a jugar, entender las situaciones de juego que queremos llevar a cabo y saber lo que el rival nos puede proponer. A partir de eso hay que tener soluciones”.

“Tenemos que tener la tranquilidad y la idea de cómo vamos a afrontar el partido. Espero que sea un buen espectáculo, para que la gente lo pueda disfrutar y para que el hincha se vaya con una alegría a su casa”, concluyó el estratega argentino.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad