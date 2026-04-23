;

Presidente Kast reinaugura Café Literario en Providencia a seis años de ser vandalizado: esta fue la inversión

Antes de su clausura, el espacio convocaba a más de 50 mil personas al año.

ADN Radio

Presidente Kast reinaugura Café Literario en Providencia a seis años de ser vandalizado: esta fue la inversión

Presidente Kast reinaugura Café Literario en Providencia a seis años de ser vandalizado: esta fue la inversión / VICTOR HUENANTE

Este jueves, el Presidente José Antonio Kast encabezó la inauguración de la remodelación del Café Literario Balmaceda, en Providencia, recinto que permaneció cerrado desde que fue dañado y vandalizado en el contexto del estallido social de 2019.

El espacio, que antes de su clausura convocaba a más de 50 mil personas al año, fue completamente remodelado con una inversión total que supera los $1.560 millones.

Revisa también:

ADN

Durante el acto, el mandatario destacó la recuperación del espacio cultural y subrayó el valor de restituir lugares públicos para la comunidad, en la conmemoración del Día Internacional del Libro.

El Presidente condenó los hechos que afectaron al recinto, afirmando que “la violencia que se ejerció acá debe ser combatida”, en referencia a los destrozos ocurridos durante las manifestaciones.

El Café Literario Balmaceda estuvo cerrado por seis años, luego de ser vandalizado e incendiado en el contexto de las protestas iniciadas en 2019, lo que obligó a su reconstrucción antes de poder reabrir sus puertas a la ciudadanía.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad