Presidente Kast reinaugura Café Literario en Providencia a seis años de ser vandalizado: esta fue la inversión / VICTOR HUENANTE

Este jueves, el Presidente José Antonio Kast encabezó la inauguración de la remodelación del Café Literario Balmaceda, en Providencia, recinto que permaneció cerrado desde que fue dañado y vandalizado en el contexto del estallido social de 2019.

El espacio, que antes de su clausura convocaba a más de 50 mil personas al año, fue completamente remodelado con una inversión total que supera los $1.560 millones.

Durante el acto, el mandatario destacó la recuperación del espacio cultural y subrayó el valor de restituir lugares públicos para la comunidad, en la conmemoración del Día Internacional del Libro.

El Presidente condenó los hechos que afectaron al recinto, afirmando que “la violencia que se ejerció acá debe ser combatida”, en referencia a los destrozos ocurridos durante las manifestaciones.

El Café Literario Balmaceda estuvo cerrado por seis años, luego de ser vandalizado e incendiado en el contexto de las protestas iniciadas en 2019, lo que obligó a su reconstrucción antes de poder reabrir sus puertas a la ciudadanía.