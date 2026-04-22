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Estudio Ghibli sorprende y confirma un nuevo proyecto: fecha de estreno y título de la película

La famosa productora volverá a la producción de una animación tras casi dos años.

Felipe Romo

Estudio Ghibli sorprende y confirma un nuevo proyecto: fecha de estreno y título de la película

Estudio Ghibli se convirtió en uno de los estudios cinematográficos más queridos y populares del mundo. La calidad de sus películas y cortos dejó una huella en el público, y ahora volverán tras una larga ausencia.

Hayao Miyazaki no se detiene a sus 85 años con la confirmación de “Majo no Tani no Yoru”, que en español se traduce como “Una noche en el Valle de las Brujas”

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El proyecto estará bajo la dirección de Goro Miyazaki, hijo del creador de Estudio Ghibli y Akihito Yamashita, director de “El Castillo Ambulante”, con una fecha de salida el próximo 8 de julio.

A pesar de que no existen detalles específicos acerca de la trama, se trataría de un cortometraje ubicado en el mundo de “Earwin y la bruja”, y se teoriza que esta producción podría dar paso a un nuevo espacio en el parque temático de la compañía en Japón.

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