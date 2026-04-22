Estudio Ghibli sorprende y confirma un nuevo proyecto: fecha de estreno y título de la película

Estudio Ghibli se convirtió en uno de los estudios cinematográficos más queridos y populares del mundo. La calidad de sus películas y cortos dejó una huella en el público, y ahora volverán tras una larga ausencia.

Hayao Miyazaki no se detiene a sus 85 años con la confirmación de “Majo no Tani no Yoru”, que en español se traduce como “Una noche en el Valle de las Brujas”

El proyecto estará bajo la dirección de Goro Miyazaki, hijo del creador de Estudio Ghibli y Akihito Yamashita, director de “El Castillo Ambulante”, con una fecha de salida el próximo 8 de julio.

A pesar de que no existen detalles específicos acerca de la trama, se trataría de un cortometraje ubicado en el mundo de “Earwin y la bruja”, y se teoriza que esta producción podría dar paso a un nuevo espacio en el parque temático de la compañía en Japón.