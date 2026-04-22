El caso que conmociona a Argentina: Hombre mata a su invitado y abusa de su pareja frente a un bebé lactante

En abril de 2022 se vivió uno de los casos más impactantes que se recuerde en Argentina. Todo esto ocurrió en la provincia de Misiones, en la localidad de Puerto Iguazú.

Nazareno Ferreira invitó a dos amigos, una pareja y su hijo de un año, a cenar a su casa. Los presentes compartieron una comida y consumieron bebidas alcohólicas, aquí es donde todo se salió de las manos.

Según informó TN Argentina, Ferreira se habría propasado con la pareja de su amigo, lo que pudo desatar el enojo de Bruno Méndez, nombre de la víctima, quien habría apuñalado en numerosas oportunidades por su amigo.

Mientras el hombre agonizaba producto de sus heridas, el atacante habría abusado sexualmente de la mujer frente a su bebé. No fue hasta horas del siguiente día que la joven madre de 18 años habría podido escapar del lugar y ser ayudada por un vecino de los alrededores.

Casi cuatro años después, dio inicio al caso en contra de Nazareno Ferreira

El juicio en contra del acusado atravesó varias fases, con dos postergaciones y testimonios claves para dilucidar lo ocurrido en aquella fatídica jornada.

Este se lleva a cabo a puertas cerradas en el Tribunal Penal Uno de Eldorado. Según informó El Territorio, la defensa de Ferreira habría intentado anular parte de la investigación, pero esto fue rechazado.

La primera en declarar fue la joven que habría sido abusada, quien pidió que durante el proceso no estuviera presente el acusado, quien fue retirado del lugar a pesar de no querer hacerlo en un principio.

Durante su relato, la madre relató los acontecimientos de aquella noche con el asesinato de su pareja y el abuso sexual que habría sufrido.

La defensa del acusado insistió en que este último acto fue consensuado, pero Fiscalía sostiene que Ferreira tuvo conductas con “extrema violencia”.

Las claves del juicio serán los testimonios del vecino que auxilió a la joven ese día, el hermano de Méndez y otro vecino más. Sus declaraciones serán claves para la resolución de este caso y la entrega de un veredicto final.