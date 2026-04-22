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PDI detiene a dos sospechosos por la desaparición de Dominic Olortegui, joven extraviada desde marzo

La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana logró las capturas tras peritajes criminalísticos y de triangulación telefónica en torno al caso de la joven de 20 años.

Mario Vergara

PDI detiene a dos sospechosos por la desaparición de Dominic Olortegui, joven extraviada desde marzo

PDI detiene a dos sospechosos por la desaparición de Dominic Olortegui, joven extraviada desde marzo / Mario Andrés Vergara Escobar

La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de dos personas presuntamente implicadas en la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe. La joven de 20 años, conocida por desempeñarse en la venta de cartas Pokémon, permanece con paradero desconocido desde el pasado 12 de marzo.

El rastro de la víctima se perdió tras un último contacto por mensajería telefónica con su madre, Vilma Quispe. Sin embargo, la comunicación levantó sospechas inmediatas de suplantación de identidad. Según relató la madre semanas atrás, al realizar una pregunta de seguridad que solo ambas conocían, el interlocutor entregó respuestas erróneas, lo que confirmó que no se trataba de su hija.

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Indagatoria y evidencia criminalística

Tras aquel intercambio fallido, la familia no volvió a recibir respuestas y, el 13 de marzo, al concurrir al departamento de la joven, no lograron ubicarla. Simultáneamente, todas las cuentas en redes sociales de la víctima fueron eliminadas de manera definitiva, dificultando las labores iniciales de búsqueda.

La captura de los dos imputados se logró gracias a un trabajo de inteligencia que incluyó la triangulación de tráfico telefónico y el análisis de diversas evidencias de interés criminalístico recabadas por la policía civil durante las últimas semanas. Estas herramientas técnicas permitieron establecer vínculos directos de los sospechosos con los últimos movimientos registrados en el entorno de Olortegui.

Hasta el momento, la PDI no ha entregado mayores detalles sobre el paradero de la joven o la relación exacta de los detenidos con el hecho. Los sujetos fueron puestos a disposición de la justicia para su respectiva formalización de cargos, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de la desaparición y la posible suplantación denunciada por la familia.

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