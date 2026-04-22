;

FOTOS. Captan encendido romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: esto pasó en una playa

La pareja había sido vista en actividades sociales, pero nunca en demostración tan clara de amor.

Gabriel Esteffan

Captan encendido romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: esto pasó en una playa

Curvas y alta velocidad son dos de las situaciones cotidianas a las que se enfrenta el ocho veces campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, en las pistas alrededor del mundo.

Imágenes publicadas por TMZ muestran el romance que sostiene el legendario piloto de 41 años con la celebridad Kim Kardashian es una realidad.

Se trata de la primera confirmación pública: ambos fueron captados juntos en una playa de Malibú, en Estados Unidos. Las imágenes muestran a la pareja compartiendo una jornada frente al mar, donde se observaron gestos de cercanía como abrazos, caricias y besos.

Hasta ahora, Kardashian y Hamilton habían sido vistos en actividades conjuntas, como cenas y eventos deportivos, aunque sin manifestaciones explícitas de afecto en público.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad