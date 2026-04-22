Captan encendido romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: esto pasó en una playa

Curvas y alta velocidad son dos de las situaciones cotidianas a las que se enfrenta el ocho veces campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, en las pistas alrededor del mundo.

Imágenes publicadas por TMZ muestran el romance que sostiene el legendario piloto de 41 años con la celebridad Kim Kardashian es una realidad.

Se trata de la primera confirmación pública: ambos fueron captados juntos en una playa de Malibú, en Estados Unidos. Las imágenes muestran a la pareja compartiendo una jornada frente al mar, donde se observaron gestos de cercanía como abrazos, caricias y besos.

Hasta ahora, Kardashian y Hamilton habían sido vistos en actividades conjuntas, como cenas y eventos deportivos, aunque sin manifestaciones explícitas de afecto en público.