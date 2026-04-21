Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Antes de las 11:00 horas de este martes 21 de abril, un temblor se registró en el norte de Chile.

Según dio a conocer el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,4.

En tanto, el epicentro se ubicó a 85 kilómetros al oeste de iquique, en la región de Tarapacá.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 18.00, se percibió en toda la región.