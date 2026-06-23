La encrucijada legal tras la tragedia de San Bernardo: ¿Qué pasa si los autores del crimen tienen menos de 14 años?

El escenario que cambiaría drásticamente las penas en el crimen de niño de 12 años en San Bernardo

Continúa la búsqueda de los responsables del asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo, quien murió tras ser arrastrado por un vehículo que un grupo de delincuentes acababa de robar a su familia.

Según los antecedentes preliminares, cerca de cinco personas habrían intimidado a las víctimas con armas cortopunzantes para sustraer el automóvil.

Mientras avanza la investigación, abogados penalistas señalan que el caso podría ser calificado como un delito de robo con homicidio, una de las figuras penales más graves del Código Penal.

Este delito contempla penas que van desde 15 años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado, lo que implica hasta 40 años de privación efectiva de libertad antes de poder optar a beneficios penitenciarios.

No obstante, el escenario cambia si los autores son menores de edad. En ese caso, se aplicaría la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y las penas máximas podrían llegar a 10 años de internación en régimen cerrado.

Si los involucrados tienen menos de 16 años, el límite baja a cinco años. En tanto, si alguno de los responsables tiene menos de 14 años, la ley lo considera inimputable, por lo que no enfrentará sanciones penales.

Los especialistas también explican que todos los integrantes de la banda podrían ser juzgados por el mismo delito, aunque el grado de participación de cada uno será considerado al momento de determinar la condena final.