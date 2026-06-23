VIDEOS. Inglaterra no puede quebrar la defensiva de Ghana y queda sin asegurar su cupo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026
El elenco británico terminó lamentando un empate con los africanos.
En Boston, la selección de Inglaterra tenía la misión este martes de refrendar su paso a la próxima ronda del Mundial 2026.
Sin embargo, Ghana no le puso las cosas fáciles al elenco británico, justificando por qué ganó también en su debut por la Copa del Mundo.
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Los dirigidos de Thomas Tuchel carecieron de la precisión ofensiva que tuvieron ante Croacia y padecieron con el poderío físico que tuvieron los africanos.
Con un primer tiempo sin demasiadas ocasiones entre ambos, pese a la mayor posesión de Inglaterra, la tensión se trasladó hacia el final del compromiso.
Fue así como Prince Adu tuvo dos arremetidas claras en ofensiva contra Jordan Pickford, pero no las pudo concretar.
Inglaterra reaccionó y tuvo la ocasión más clara del partido al minuto 86, cuando Nico O’Reilly estrelló un cabezazo en el horizontal y, tras ello, Harry Kane elevó el balón en área chica.
Fue así como el partido terminó en un 0-0 que deja tanto a Inglaterra como Ghana sin asegurar su paso a los dieciseisavos de final, dependiendo también de lo que ocurra con Croacia y Panamá para resolver el grupo el sábado.
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