Inglaterra no puede quebrar la defensiva de Ghana y queda sin asegurar su cupo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / FRANCK FIFE

En Boston, la selección de Inglaterra tenía la misión este martes de refrendar su paso a la próxima ronda del Mundial 2026.

Sin embargo, Ghana no le puso las cosas fáciles al elenco británico, justificando por qué ganó también en su debut por la Copa del Mundo.

Los dirigidos de Thomas Tuchel carecieron de la precisión ofensiva que tuvieron ante Croacia y padecieron con el poderío físico que tuvieron los africanos.

Con un primer tiempo sin demasiadas ocasiones entre ambos, pese a la mayor posesión de Inglaterra, la tensión se trasladó hacia el final del compromiso.

Fue así como Prince Adu tuvo dos arremetidas claras en ofensiva contra Jordan Pickford, pero no las pudo concretar.

NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ GHANA



Adu quedó mano a mano con Pickford y se perdió el 1-0 ante Inglaterra.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/s6wpfnWf4L — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Inglaterra reaccionó y tuvo la ocasión más clara del partido al minuto 86, cuando Nico O’Reilly estrelló un cabezazo en el horizontal y, tras ello, Harry Kane elevó el balón en área chica.

¡¡TREMENDA LA QUE SE PERDIÓ INGLATERRA!! PALO Y AFUERA



Primero, el cabezazo de Nico O'Reilly al palo derecho del arquero y después el 1-0 que erró Harry Kane en la puerta del área, que se apuró y la mandó a la tribuna. pic.twitter.com/eTR31xlzNn — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Fue así como el partido terminó en un 0-0 que deja tanto a Inglaterra como Ghana sin asegurar su paso a los dieciseisavos de final, dependiendo también de lo que ocurra con Croacia y Panamá para resolver el grupo el sábado.