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Un campeón del mundo realiza una dura crítica a Infantino: “Lo más sospechoso es su cercanía a poderosos. El Mundial se ha vendido”

A través de una columna de opinión, Philipp Lahm criticó al presidente de la FIFA por su gestión en el Mundial 2026.

Lucas San Martín

(Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images) / Emilee Chinn - FIFA

El Mundial 2026 se ha convertido en uno de las competiciones con más polémicas de los últimos años. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino a recibido varias críticas por la organización en los temas comerciales y la estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora, mediante una columna de opinión publicada en el semanario Die Zeit, Philipp Lahm apuntó directamente con el mandamás del fútbol mundial y lo acusó de “vender” la Copa del Mundo.

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Lo más sospechoso es su cercanía a poderosos como Donald Trump. Uno tiene la sospecha de que sacan provecho personal de sus cargos. El Mundial se ha vendido. Eso le resta credibilidad al fútbol“, escribió el campeón del mundo con Alemania en 2014.

El ex lateral del Bayern Múnich apuntó a la gestión comercial, precisamente a la venta de entradas para los partidos. Lahm cuestionó la poca transparencia sobre la demanda real de boletos, lo que termina impactando en los precios finales.

“La FIFA está acusada de no proporcionar cifras honestas sobre la verdadera demanda y de utilizar esto para maximizar los ingresos”, afirmó.

Philipp Lahm también criticó el calendario de las competencias que está afectando a la carga física de los futbolistas y, por ende, a la calidad de los partidos.

Me molesta la sugerencia recurrente de celebrar el Mundial cada dos años. Un torneo necesita preparación y también un período posterior para generar un impacto duradero”, señaló.

Sin embargo, para finalizar, dejó un punto positivo sobre la gestión de la FIFA, destacando, principalmente, la Copa del Mundo con 48 selecciones.

“El desarrollo del fútbol en todas partes es una tarea de la FIFA. Eso sólo se logra a través de la participación. Hay que tolerar las diferencias de calidad“, sentenció el histórico jugador alemán.

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