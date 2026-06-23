El nuevo capítulo de Tecnociencia aborda los hallazgos arqueológicos que han revelado parte del pasado oculto de Santiago y otras zonas del país, en un capítulo titulado como “Nuestra historia de 12 mil años”.

En conversación con Andrea Obaid, la arqueóloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología, Marcela Sepúlveda, destacó que obras como líneas de Metro, carreteras y proyectos inmobiliarios han permitido descubrir importantes vestigios prehispánicos.

“Han habido hallazgos interesantes en distintos puntos de Santiago”, señaló la especialista, mencionando asentamientos de cazadores-recolectores, grandes cementerios y sitios incas. Según explicó, “la Cuenca de Santiago se habitó tempranamente” y existen evidencias de que “acá habían comunidades hace más de 12 000 años”.

Sepúlveda también destacó descubrimientos en lugares como Plaza de Armas, Palacio Pereira y la Catedral de Santiago.

“Es insólito”

Sin embargo, afirmó que lo más sorprendente es su conservación. “Lo que nos llama la atención no es quizás el hallazgo, sino el hecho que se haya preservado”, indicó, calificando como “insólito” encontrar restos arqueológicos en sectores altamente urbanizados.

Respecto al hallazgo de tumbas durante obras de infraestructura, explicó que muchas comunidades buscan proteger estos espacios por su valor cultural y espiritual.

Frente a ello, destacó que hoy “se pueden hacer tomografías y radiografías, sin intervenir el cuerpo”, aunque advirtió que en Chile todavía “no hay una norma definida” para procesos de restitución o reentierro de restos humanos.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.