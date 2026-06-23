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“Podría ir a prisión”: Eduardo Fuentes rompe el silencio tras la polémica omisión que alertó a la TV

El conductor del Buenos días a todos desclasificó el momento a través de su cuenta de X.

Nicolás Lara Córdova

“Podría ir a prisión”: Eduardo Fuentes rompe el silencio tras la polémica omisión que alertó a la TV

El pasado domingo se viralizó el registro de un sujeto que fue detenido por manejar a 264 kilómetros por hora por la Costanera Norte en la comuna de Vitacura y que quedó en libertad.

En la más reciente emisión del matinal Buenos días a todos, el tema fue abordado pero sin entregar el nombre del involucrado.

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A través de X, el conductor del programa, Eduardo Fuentes, rompió el silencio y explicó que no se pudo dar su nombre debido a una prohibición legal.

“Increíble pero cierto: Si al aire hubiera dicho el nombre del conductor que iba a 264 km/h cometo desacato y podría ir a prisión. Pero andar a esa velocidad, nada”, comentó.

“Si manejas Uber, te quitan el auto. Pero a 264 no. Si manejas a 160 en zonas de 100, te quitan la licencia. A 264 no”, cerró.

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