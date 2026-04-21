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Polémica en Coquimbo por supuesto Excel con filtros políticos: MOP niega autoría y apuntan a un envío desde SERVIU

La difusión de una planilla que calificaba a funcionarios con expresiones como “zurdos” abrió una controversia en la región. El MOP descartó que el archivo pertenezca a la cartera.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

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Una fuerte controversia se instaló en la región de Coquimbo tras la circulación de una supuesta planilla en Excel que incluiría evaluaciones ideológicas de funcionarios públicos, con comentarios como “buena pero zurda” o “el más zurdo de todos, nefasto”.

El documento, que habría sido enviado por error en un correo masivo, desató cuestionamientos por un eventual uso de criterios políticos en decisiones laborales dentro del Estado.

En medio del revuelo, la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo salió a desmarcarse públicamente del archivo. En una declaración difundida este martes, la repartición aseguró que “la planilla difundida en medios y redes sociales no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios”.

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Además, sostuvo que, según los antecedentes que maneja, el documento “habría sido enviado desde el SERVIU de la Región de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP”.

MOP asegura colaboración y adelanta sumario

La declaración también añade que el SERVIU ya ordenó una investigación interna para aclarar lo ocurrido. En ese punto, el texto oficial remarca que “esa institución ya ha instruido un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.

Junto con eso, la seremi señaló que pidió todos los antecedentes del caso y que colaborará con las instancias que correspondan para despejar dudas sobre el origen y eventual uso de la planilla.

La polémica escaló rápidamente al plano político. El senador Daniel Núñez exigió explicaciones al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y calificó lo ocurrido como una eventual “persecución política” contra funcionarios del servicio en la zona.

En paralelo, la diputada Carolina Tello ofició a la Contraloría y pidió que se investigue con rigor si existió utilización de criterios ideológicos en la evaluación o gestión de trabajadores públicos.

Por ahora, el punto central sigue abierto: mientras el documento filtrado elevó las sospechas sobre una eventual discriminación política, el MOP Coquimbo insiste en que la planilla no pertenece a sus procesos internos.

Para cerrar, la repartición subrayó que “la confianza en las instituciones se construye con seriedad, transparencia y reglas claras”.

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