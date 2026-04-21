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VIDEO. Delincuente irrumpe en transmisión de TVN: periodista quedó sin palabras al ver esto

Mientras la profesional hablaba del pan y de las onces, un sujeto pasó raudo detrás suyo.

Gabriel Esteffan

Delincuente irrumpe en transmisión de TVN: periodista quedó sin palabras al ver esto

Providencia, 07:43 de la mañana del martes 21 de abril. “A los chilenos nos gusta mucho el pancito”, decía una periodista de TVN, Sofía Carrizo, en un despacho en vivo. Ella hablaba sobre los efectos cardiovasculares de tomar onces y cenar. De pronto, pasó algo.

Cuando el reloj cambió a las 07:44, un hecho la dejó sin palabras. A los pocos segundos, le pidió al camarógrafo: “Álvaro, graba ahí”. Un motochorro le acababa de robar el celular a una señora que caminaba por la vereda.

“La motocicleta se sube a la vereda y le quita el celular. La mujer grita y hace un pequeño forcejeo con el sujeto, que andaba con una mochila de delivery”, detalló la profesional.

¿Es mejor tomar onces o cenar?

Para responder lo que la delincuencia interrumpió, una reciente investigación de la Universidad Católica sobre hábitos alimenticios afirma que las personas que cenan, en lugar de ‘tomar once’, comen más frutas, verduras y legumbres. “Se sugiere que fomentar la cena podría reducir los riesgos cardiovasculares en la población”.

Según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario, en Chile el 80% de la población ‘toma once’ y un 27% cena.

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