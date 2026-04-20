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Libros a mil pesos en Santiago: dónde es el remate de la tienda y qué puedes encontrar

El establecimiento ofrecerá una gran variedad de títulos con este descuento imperdible.

Felipe Romo

28 de Enero del 2019/SANTIAGO Recoletras, Libreria Popular de Recoleta. Ubicada en la entrada de la Ilustre Municipalidad de Recoleta FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

28 de Enero del 2019/SANTIAGO Recoletras, Libreria Popular de Recoleta. Ubicada en la entrada de la Ilustre Municipalidad de Recoleta FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La tienda Kayma presentó una nueva sección en su local ubicado en Estación Central, donde tendrá libros a mil pesos en una liquidación de productos.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el local enseño la gran variedad de títulos y “Best sellers” disponibles para quienes quieran aprovechar el remate.

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Desde Kayma advierten que los mejores libros suelen venderse con rapidez, por lo que recomiendan presentarse con anticipación para alcanzar sus productos más destacados.

Entre los géneros que presentan en su catálogo, se pueden encontrar literatura infantil, biografías, suspenso, policial y ciencia ficción. La oferta es por tiempo limitado, ya que será hasta agotar stock.

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