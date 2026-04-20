Ley de 40 horas en Chile: esto es lo que NO puede hacer tu jefe con la rebaja que comienza el 26 de abril

Uno de los días más importantes para los trabajadores en Chile será este 26 de abril, fecha en que la jornada semanal pasará de 44 a 42 horas semanales, en el marco del calendario gradual de la Ley 21.561.

De hecho, se trata de la segunda modificación del proyecto conocido como Ley de 40 horas, ya que en la misma fecha, pero en el año 2024, la jornada máxima se disminuyó en 60 minutos.

A pocos días de que el cambio entre en vigencia, revisa a continuación qué es lo que los empleadores tienen prohibido hacer al momento de implementarla.

Ley 40 horas: lo que tu empleador NO puede hacer al bajar la jornada laboral

El primer error común es asumir que la reducción se puede aplicar de forma unilateral. La Dirección del Trabajo (DT) ha aclarado que la rebaja no puede aplicarse sin un acuerdo formal, tampoco puede descontarse del tiempo de colación ni puede significar una disminución del sueldo del trabajador.

Sumado a todo lo anterior, la Ley 40 Horas no modifica las horas extras, por tanto, se deben seguir pagando como corresponde y solo un grupo acotado de trabajadores no será parte del proceso, incluyendo a quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata (revisa la lista pinchando aquí).

Desde el ámbito operativo, el desafío va más allá de lo administrativo. “Muchas empresas están abordando la Ley 40 horas como un ajuste administrativo, cuando en realidad implica un rediseño de la operación. Hay que revisar turnos, cargas de trabajo y sistemas de control para asegurar el cumplimiento", advierte Bárbara Kübler, Gerenta de Personas de Talana.

También existe el riesgo de que algunas empresas intenten externalizar funciones vía honorarios para eludir la norma. “Lo que puede derivar en malas prácticas si no hay una relación realmente independiente”, señala Camila Cárdenas, socia de SoyHonorario.

El llamado de los especialistas es claro. “Las decisiones operativas que no estén correctamente formalizadas o que vulneren derechos laborales pueden derivar en sanciones, fiscalizaciones y contingencias legales relevantes para las empresas”, advierte Donovan Riveros, abogado de BDO Chile.

La última fecha clave aparece recién en 2028. El 26 de abril de ese año se pasará, finalmente, a las 40 horas semanales. Eso sí, nada impide que las empresas adopten la medida desde ya.