FOTO. Arriesga una dura condena: chileno fue arrestado en Singapur por insólito robo
El hombre de 45 años sustrajo unas gafas de sol de una tienda comercial del aeropuerto de Changi.
Este viernes se dio a conocer que un ciudadano chileno de 45 años fue detenido en el aeropuerto de Changi, en Singapur, acusado de cometer un robo.
Según informó la Policía Aeroportuaria, el hombre habría participado en la sustracción de unas gafas de sol desde una tienda ubicada en la zona de tránsito del terminal durante la madrugada del 27 de mayo.
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Trabajadores del local detectaron la desaparición de un par de gafas de sol avaluadas en 389,91 dólares singapurenses, equivalentes a 276.268 pesos chilenos.
De acuerdo con las autoridades, el chileno fue arrestado antes de abordar su vuelo y el artículo fue recuperado. Ahora enfrentará un juicio por el delito de hurto en establecimiento comercial, además de un cargo por obstrucción a la justicia.
El acusado arriesga una pena de hasta siete años de prisión, una multa o una combinación de ambas sanciones.
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