Desarticulan banda que robaba camiones en la Ruta 5 Sur: abordaban a conductores mientras dormían
La organización operaba entre las regiones del Maule y Los Lagos, y se logró establecer su participación en siete delitos.
Desarticulan banda que robaba camiones en la Ruta 5 Sur: abordaban a conductores mientras dormían
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En el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén se está formalizando a 17 integrantes de una banda delictual dedicada al robo a camiones en la Ruta 5 Sur.
La investigación estableció que el grupo operaba desde agosto de 2025 entre las regiones del Maule y Los Lagos. Según los antecedentes, abordaban a conductores mientras dormían para sustraer la carga y trasladarla hasta Mulchén, donde era distribuida.
“Algunos delitos se cometieron en lugares de descanso de los conductores de los camiones, donde esta banda ejecutaba los hechos aprovechándose de la situación de desamparo de estas víctimas”, explicó el fiscal Michael Angelo Bianchi.
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Operativo e incautaciones
Durante el operativo se detuvo a los imputados y se incautaron armas de fuego, municiones, drogas y vehículos, entre otras especies. El subprefecto de la PDI, Diego Badilla, señaló que “se logró establecer la participación de esta banda en siete delitos”.
Entre las imputaciones figuran asociación criminal, robo con violencia e intimidación, receptación de abigeato e infracciones a la ley de drogas y de armas.
Será ahora el tribunal el encargado de definir las medidas cautelares que deberán cumplir los 17 imputados, en el marco de la formalización en curso.
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