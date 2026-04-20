Gran incendio en El Monte consume empresa de semillas y obliga a evacuar a todos los trabajadores

Un incendio de gran magnitud moviliza la mañana de este lunes a los equipos de emergencia en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana, luego de que el fuego afectara a una planta de semillas de la empresa Pinto Piga.

La emergencia obligó a evacuar a todos los trabajadores del recinto y mantiene interrumpido el tránsito en las inmediaciones para facilitar las labores de contención.

La situación se concentra en el sector de Santa Cecilia, donde las llamas arrasan parte importante de las instalaciones industriales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en el lugar se almacenan nueces y productos químicos, lo que elevó la preocupación por la intensidad del siniestro y por los riesgos asociados al trabajo de los voluntarios desplegados en la zona.

Bomberos de varias comunas combate el fuego en plena emergencia

A través de sus canales oficiales, Transporte Informa alertó a los conductores por el impacto vial de la emergencia y señaló: “Restricción de tránsito en Santa Cecilia desde Avenida La Cantera”.

Por su parte, Senapred detalló que “de acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, se reporta un incendio estructural en dos bodegas de la empresa ‘Pinto Pigas Seeds SA’, donde se almacenan nueces y productos químicos”.

En el lugar trabajan compañías de Bomberos de El Monte, Ñuñoa, Melipilla y La Granja, además de Carabineros, personal municipal y camiones aljibe. A eso se suma que la Autoridad Sanitaria ya fue informada de la emergencia, mientras la Seremi de Salud se dirige al sitio para evaluar el escenario y monitorear eventuales riesgos para la población.

Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas, aunque la emergencia seguía en pleno desarrollo.