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Talento joven chileno dice presente: ocho representantes irán a prestigioso certamen internacional

Cuatro duplas fueron las ganadoras del Young Lions Competitions Chile y representarán al país a mediados de año en el reconocido certamen mundial.

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Talento joven chileno dice presente: ocho representantes irán a prestigioso certamen internacional

Este sábado se celebró la ceremonia de premiación del Young Lions Competition Chile en la Casa Central de la Universidad Católica.

Esta competencia, organizada por la Cámara de Empresas Creativas, tiene el objetivo de distinguir el talento joven nacional de la industria creativa para así darse a conocer en unos de los festivales más relevantes del mundo: el Festival Internacional de Cannes Lions.

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En este evento solo cuatro duplas obtuvieron el oro y el pasaje a Francia para representar a Chile: Sebastián Ulloa y Natalia Rodríguez (categoría Xiaomi - Film); Tamara Tapia y Amanda Wodehouse (categoría Nescafé - Media); Marcela Guzmán y Vicente Urrutia (categoría Novandino Litio - PR); Alberto Fernández y Franz Albornoz (categoría LATAM Airlines - Digital).

“Este es el evento más importante del año para los jóvenes. Es el momento en el que se junta la industria con la juventud… Los participantes se llevaron una gran experiencia y un gran aprendizaje”, comentó Leo Farfán, presidente del Círculo Creativo Cámara Empresas Creativas.

“Es un gran inicio para mi entorno profesional… Vamos a Cannes a darlo todo por Chile”

Tras la ceremonia, los ocho ganadores se mostraron emocionados e ilusionados con su participación en el Festival de Cannes Lions en Francia.

“Es loco igual representar a Chile en un festival de creatividad, es como cuando una selección va a jugar un mundial. Vamos a hacer lo mejor”, señaló Sebastián Ulloa con Natalia Rodríguez.

“Estamos súper contentas de haberlo logrado, es un sueño… Vamos a Cannes, a Francia juntas a darlo todo por Chile… Representar al país como publicistas y sobre todo como mujeres es bacán. Ojalá ganar, estamos tocando madera (ríen)”, afirmaron Tamara Tapia y Amanda Wodehouse.

“Es un gran inicio para mi entorno profesional. Estamos muy contentos de lograr este gran sueño y que la agencia haya confiado en nosotros”, dijo Marcela Guzmán junto con Vicente Urrutia.

Para cerrar, la dupla entre Alberto Fernández y Franz Albornoz aseguraron que “es una oportunidad gigante para conocer Cannes y Europa. Vamos a ir con la misma hambre con la que llegamos a esta competencia”.

El Festival Internacional de Cannes Lions se desarrollará entre el 22 y el 26 de junio, donde estos ocho jóvenes chilenos competirán con los mejores del mundo en publicidad y creatividad para quedarse con el primer lugar.

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