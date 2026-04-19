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Adolescente hiere a delincuente y frustra robo en su casa en Maipú

El menor se defendió con un cuchillo tras sorprender al intruso, dejando al sujeto en riesgo vital.

Verónica Villalobos

Adolescente hiere a delincuente y frustra robo en su casa en Maipú

Adolescente hiere a delincuente y frustra robo en su casa en Maipú / Hans Scott

Santiago

Un violento intento de robo se registró en la comuna de Maipú, donde un adolescente logró frustrar el delito tras enfrentarse a un delincuente al interior de su vivienda.

El hecho ocurrió cerca de las 21:40 horas, cuando el menor, que se encontraba solo, sorprendió a un sujeto sustrayendo especies desde el inmueble, lo que dio inicio a un forcejeo.

Ante la amenaza, el joven tomó un cuchillo desde la cocina para repeler al intruso, momento en que el individuo se abalanzó sobre él, dejando a ambos con lesiones.

El adolescente resultó con una herida en el antebrazo, mientras que el agresor sufrió un corte de gravedad en el cuello y escapó del lugar.

Minutos más tarde, el sujeto llegó al Hospital El Carmen con una herida cortopunzante, lo que permitió vincularlo con el intento de robo. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo custodia policial.

El menor fue atendido en un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital, mientras su familia gestiona apoyo psicológico tras el impacto del hecho.

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