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Vocería elimina video por errores ortográficos tras críticas en redes

La publicación informaba sobre la suspensión del IVA a viviendas, pero fue retirada minutos después por fallas en el contenido.

Verónica Villalobos

Mara Sedini

Mara Sedini / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Santiago

La Secretaría General de Gobierno eliminó un video difundido en redes sociales luego de que usuarios detectaran errores ortográficos en una publicación protagonizada por la vocera Mara Sedini.

El registro, publicado en la cuenta oficial de Instagram, abordaba la suspensión temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas por 12 meses, pero incluía fallas en palabras clave y en los subtítulos.

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Entre los errores detectados se encontraba la palabra “suspención”, en lugar de “suspensión”, además de una incorrecta conjugación en la frase “a limitado”, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

Tras la difusión de las críticas, el contenido fue eliminado a los pocos minutos, aunque capturas del video comenzaron a circular ampliamente.

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