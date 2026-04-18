Lluvia en Santiago: a esta hora inician las precipitaciones en la RM ante cambio en el pronóstico / Sebastian Beltran Gaete

Las lluvias volverán a caer sobre Santiago durante las próximas horas, pese a que los pronósticos muestran un cambio en este evento meteorológico.

Esto porque en un principio las proyecciones mostraban que los chubascos comenzarían a caer durante la noche del domingo 19 de abril.

Sin embargo, portales como Meteored muestran que esto cambió, ya que las lluvias iniciarán en horas de la madrugada del lunes 20 de abril.

Lluvia en la Santiago: a esta hora parten

En ese sentido, el sitio Accuweather indica que las lluvias iniciarán desde las 03:00 de la madrugada del lunes, y se podrían extender hasta cerca de las 15:00 horas en algunos sectores de la región Metropolitana.

En tanto, Meteored señala que zonas como San José de Maipo tendrían incluso tormentas eléctricas durante la tarde del domingo.

Para la próxima semana también se adelanta un descenso en las temperaturas a propósito de este evento meteorológico que tendrá lugar en la zona central el país.