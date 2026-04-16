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VIDEO. Naya Fácil reconoce crear polémicas para vender rifas en redes sociales: “Lo que he hablado no es lo que pienso”

Tras varios días en el ojo de la polémica, la influencer afirmó aprovecharse de estos momentos de “funas” para ofrecer sus sorteos.

Nelson Quiroz

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La influencer chilena Naya Fácil volvió a generar controversia tras reconocer abiertamente que, en ocasiones, provoca polémicas de manera intencional para impulsar sus rifas y aumentar su visibilidad en redes sociales.

A través de una serie de videos publicados en Instagram, la creadora de contenido admitió que ha optado por “darle en el gusto” a las críticas que históricamente la acusan de generar conflictos cada vez que lanza este tipo de iniciativas.

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“¿Dicen que es así? Hagámoslo así. Entonces, como que todas estas cosas que he hablado todos estos días, sí, lo reconozco, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, si al final sé que con eso voy a salir en en página y cosas", señaló.

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La influencer explicó que esta estrategia surge tras años enfrentando cuestionamientos, incluso en situaciones personales complejas. Según relató, en el pasado vivió episodios difíciles que coincidieron con sus proyectos, lo que generó sospechas entre sus seguidores.

“Llevo mucho años en las redes, y antes me pasaban cosas graves, así, de verdad, por la vida real, y la gente decía: ‘ay, está haciendo eso porque va a lanzar una rifa’. Bueno, pues, demoles en el gusto", expuso.

Pero esto no quedó ahí, porque Naya continuó y agregó: “Créanme que mi hermana me ha retado a caleta, porque igual no creí que las funas iban a ser tan graves, como igual la gente se la ha tomado supermal (...) yo siempre decía, ¿por qué no me funan? Les decía a mis amigos, ‘han pasado tres meses ‘ (...) mi boca tiene un poder, de verdad que necesito respetar las palabras“.

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