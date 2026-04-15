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¿Podría Trump dejar la presidencia de EE.UU.? Abogada internacionalista responde con los escenarios posibles

La presidencia Trump está alcanzando máximos históricos de desaprobación y crece la preocupación por su salud mental. Se suma la caótica conducción de su guerra comercial y en Irán. La abogada Paz Zárate explica cómo el sistema estadounidense plantea un eventual reemplazo del presidente.

Gabriel Esteffan

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