¿Podría Trump dejar la presidencia de EE.UU.? Abogada internacionalista responde con los escenarios posibles
La presidencia Trump está alcanzando máximos históricos de desaprobación y crece la preocupación por su salud mental. Se suma la caótica conducción de su guerra comercial y en Irán. La abogada Paz Zárate explica cómo el sistema estadounidense plantea un eventual reemplazo del presidente.
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01/04/26 - 22:39
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