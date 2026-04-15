Metro de Santiago normaliza servicio en Línea 2 tras retrasos en frecuencia de trenes

En horas de la mañana de este miércoles, el Metro de Santiago anunció retrasos en su frecuencia.

Según detallaron en sus redes sociales, esta situación afectaba a la Línea 2.

“Línea 2 presenta retraso en su frecuencia habitual”, señalaron más temprano en X.

Por lo mismo, y debido al retraso que esto puede ocasionar, la empresa puso a disposición un justificativo para presentar en trabajos y colegios.

En ese sentido, y tras casi una hora, el servicio fue restablecido, por lo que toda la red opera con normalidad.