“Aparecía la cama de Don Lucho metida en la cancha”: las inéditas bromas de Eduardo Bonvallet a Luis Santibáñez

Este miércoles 15 de abril se estrenó “Bonvallet: Genio y Sombra”, podcast dedicado a Eduardo Bonvallet que repasa pasajes inéditos de su trayectoria en el fútbol, como comunicador y su vida personal.

En su primer episodio, la producción contó con relatos de Juvenal Olmos y Patricio Yáñez, quienes destaparon detalles inéditos de la relación que mantenía el “Gurú” con el histórico técnico Luis Santibáñez.

Los exfutbolistas de la Selección Chilena recordaron las bromas que Bonvallet le hacía a su entrenador (en O’Higgins, Universidad Católica y La Roja) y cómo “Don Lucho” le respondía de la misma forma.

Juvenal Olmos contó que el Gurú solía colocar un “chanchito”, del estilo de una alcancía de greda, en el asiento de Santibáñez cuando el DT no estaba. “Nosotros lo mirábamos como un gigante”, expresó el exentrenador de la Selección Chilena.

Santibáñez no se quedaba atrás con las bromas. “Venía el ‘Gordo’, nos llamaba a todos y le decía a Bonvallet: ‘Arrodíllate’. Él decía que no, pero Santibáñez insistía. Bonvallet se arrodillaba y el ‘Guaton’ le pegaba un charchazo en la cabeza”, rememoró Olmos.

“De repente aparecía la cama de Don Lucho metida en la cancha”

Patricio Yáñez repasó las bromas que el Gurú le hacía al histórico entrenador en La Roja durante las concentraciones en Juan Pinto Durán.

“De repente aparecía la cama de Don Lucho metida en la mitad de la cancha”, rememoró Yáñez sobre los momentos de Bonvallet en la Selección Chilena.

“Un día lo agarraron y lo tiraron a uno de los jacuzzis. Lo tiraban vestido y Don Lucho se reía, los salía persiguiendo”, comentó Patricio Yáñez en el podcast.

¿Dónde escuchar el podcast?

El primer episodio de la serie dedicada a Eduardo Bonvallet se encuentra disponible en YouTube (disponible aquí) y Spotify (disponible aquí). Cada miércoles se liberará un nuevo capítulo hasta completar los 4 que contempla la serie.