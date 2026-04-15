El actual plantel de Coquimbo Unido sigue haciendo historia tras consagrarse campeón del fútbol chileno en 2025, y este año continúa haciendo felices a sus hinchas, ahora también en la Copa Libertadores.

Los “Piratas” viajaron hasta Perú para vencer a Universitario de Deportes y cosechar su primera victoria en el Grupo B, pese a los ninguneos que llegaron desde Lima hacia ellos, tanto desde la parcialidad “crema” como desde algunos medios de comunicación.

En conversación con ADN Deportes, Diego “Mono” Sánchez, portero de los “aurinegros”, se refirió al ninguneo del medio peruano hacia él y sus compañeros, celebrando a su vez el gran momento que están atravesando.

“Contento por el resultado, por cómo se jugó; fue muy positivo este viaje a Perú. Vamos por buen camino, seguimos manteniendo el buen nivel; estamos siendo atrevidos, sin especular, tratando de imponernos, aguantando cuando se tiene que aguantar y atacando cuando corresponde. La mentalidad está siendo muy buena”, comenzó diciendo el guardameta.

“Ojalá que se nos haga costumbre, pero esto es trabajo: seguir partido a partido como lo venimos haciendo desde el año pasado. Las cosas se lograron de a poco, no ganamos el campeonato en la quinta o sexta fecha; fue un año entero y queremos plasmarlo también en la Copa Libertadores”, agregó.

El “Mono” también respondió sobre si ya le tomaron la mano a la dirección técnica de Hernán Caputto. “Sí... es importante mantener las victorias. El año pasado fueron números históricos, que son difíciles de comparar. Seis partidos sin perder es importante; seguimos teniendo fallas, pero hay que seguir, que esos partidos sean solo números”, afirmó.

Sobre la mirada en menos de la prensa peruana hacia Coquimbo, cerró: “Yo no lo comenté mucho con el grupo, pero sí calienta cuando te miran en menos, sabiendo que somos jugadores, tenemos familia y nos sacamos la cresta todos los días. Molesta, pero nosotros seguimos enfocados en nuestro fútbol y en seguir ganando”.