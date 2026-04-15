;

AUDIO. “Calienta cuando te miran en menos, sabiendo que tenemos familia y nos sacamos la cresta todos los días”

En diálogo con ADN Deportes, Diego “Mono” Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, respondió con todo a la prensa peruana tras el ninguneo hacia sus compañeros en la previa del duelo ante Universitario.

Javier Catalán

Matías Zurita

Diego Sánchez, portero de Coquimbo Unido

Diego Sánchez, portero de Coquimbo Unido

03:08

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El actual plantel de Coquimbo Unido sigue haciendo historia tras consagrarse campeón del fútbol chileno en 2025, y este año continúa haciendo felices a sus hinchas, ahora también en la Copa Libertadores.

Los “Piratas” viajaron hasta Perú para vencer a Universitario de Deportes y cosechar su primera victoria en el Grupo B, pese a los ninguneos que llegaron desde Lima hacia ellos, tanto desde la parcialidad “crema” como desde algunos medios de comunicación.

En conversación con ADN Deportes, Diego “Mono” Sánchez, portero de los “aurinegros”, se refirió al ninguneo del medio peruano hacia él y sus compañeros, celebrando a su vez el gran momento que están atravesando.

Revisa también:

ADN

Contento por el resultado, por cómo se jugó; fue muy positivo este viaje a Perú. Vamos por buen camino, seguimos manteniendo el buen nivel; estamos siendo atrevidos, sin especular, tratando de imponernos, aguantando cuando se tiene que aguantar y atacando cuando corresponde. La mentalidad está siendo muy buena”, comenzó diciendo el guardameta.

“Ojalá que se nos haga costumbre, pero esto es trabajo: seguir partido a partido como lo venimos haciendo desde el año pasado. Las cosas se lograron de a poco, no ganamos el campeonato en la quinta o sexta fecha; fue un año entero y queremos plasmarlo también en la Copa Libertadores”, agregó.

El “Mono” también respondió sobre si ya le tomaron la mano a la dirección técnica de Hernán Caputto. “Sí... es importante mantener las victorias. El año pasado fueron números históricos, que son difíciles de comparar. Seis partidos sin perder es importante; seguimos teniendo fallas, pero hay que seguir, que esos partidos sean solo números”, afirmó.

Sobre la mirada en menos de la prensa peruana hacia Coquimbo, cerró: “Yo no lo comenté mucho con el grupo, pero sí calienta cuando te miran en menos, sabiendo que somos jugadores, tenemos familia y nos sacamos la cresta todos los días. Molesta, pero nosotros seguimos enfocados en nuestro fútbol y en seguir ganando”.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad