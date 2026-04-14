VIDEO. Ni la comida ni la naturaleza: japonés revela lo que más le gustó de Chile y que lo dejó “wow”
El creador de contenido comparó un sistema chileno con el japonés y valoró la posibilidad de realizar trámites en línea, sin tiempos de espera prolongados ni gestiones presenciales obligatorias.
Un joven japonés residente en Chile generó reacciones en redes sociales tras comparar los sistemas de trámites entre ambos países, destacando la facilidad que encontró en el modelo chileno.
Se trata de Ken Ota, quien a través de TikTok relató su experiencia y explicó que, más allá de aspectos como la comida o los paisajes, lo que más le llamó la atención fue el acceso digital a servicios del Estado“.
“Me encantó mucho el sistema de la Clave Única”, afirmó.
Según detalló, en Japón la obtención de certificados o documentos suele requerir trámites presenciales en oficinas policiales, además de tiempos de espera que pueden extenderse por semanas o incluso meses. En ese contexto, contrastó esa realidad con lo que observó en Chile.
“En Chile es como ‘wow’, porque solamente se usa la Clave Única y listo”, señaló, agregando que en su país de origen el proceso es completamente distinto y depende mayoritariamente de gestiones presenciales.
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