;

VIDEO. Ni la comida ni la naturaleza: japonés revela lo que más le gustó de Chile y que lo dejó “wow”

El creador de contenido comparó un sistema chileno con el japonés y valoró la posibilidad de realizar trámites en línea, sin tiempos de espera prolongados ni gestiones presenciales obligatorias.

Cristóbal Álvarez

Ni la comida ni la naturaleza: japonés revela lo que más le gustó de Chile y que lo dejó “wow”

Un joven japonés residente en Chile generó reacciones en redes sociales tras comparar los sistemas de trámites entre ambos países, destacando la facilidad que encontró en el modelo chileno.

Se trata de Ken Ota, quien a través de TikTok relató su experiencia y explicó que, más allá de aspectos como la comida o los paisajes, lo que más le llamó la atención fue el acceso digital a servicios del Estado“.

Me encantó mucho el sistema de la Clave Única”, afirmó.

Según detalló, en Japón la obtención de certificados o documentos suele requerir trámites presenciales en oficinas policiales, además de tiempos de espera que pueden extenderse por semanas o incluso meses. En ese contexto, contrastó esa realidad con lo que observó en Chile.

“En Chile es como ‘wow’, porque solamente se usa la Clave Única y listo”, señaló, agregando que en su país de origen el proceso es completamente distinto y depende mayoritariamente de gestiones presenciales.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad