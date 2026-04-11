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Del estudio a tribunales: el complejo escenario judicial de conocido comunicador chileno

El animador enfrenta múltiples causas por presuntos delitos económicos, en medio de querellas que apuntan a deudas impagas y uso de cheques sin fondos.

Verónica Villalobos

Del estudio a tribunales: el complejo escenario judicial de conocido comunicador chileno

Del estudio a tribunales: el complejo escenario judicial de conocido comunicador chileno / microgen

Santiago

Francisco Kaminski llegó hasta el Centro de Justicia para ser notificado del avance de una de las causas que enfrenta, en un contexto marcado por diversas acciones legales en su contra.

El comunicador figura como imputado en investigaciones por giro doloso de cheques y querellas por estafa, procesos que se tramitan en distintos tribunales y que incluyen denuncias por incumplimientos de compromisos económicos.

Según antecedentes de las causas, uno de los casos apunta a un proyecto de eventos que habría sido presentado a municipios, donde un querellante asegura haber entregado cerca de $100 millones, respaldados por documentos que posteriormente no habrían tenido fondos.

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Otros episodios incluyen una fallida compra de una propiedad en Peñalolén, donde se habría utilizado un cheque por $86 millones como garantía, además de conflictos asociados a la organización de eventos y presuntas deudas con proveedores.

Las investigaciones también han evidenciado dificultades para concretar notificaciones judiciales, debido a direcciones que no corresponderían a domicilios efectivos del animador.

El caso continúa en desarrollo, con nuevas audiencias programadas en las próximas semanas, en un escenario judicial que podría seguir sumando antecedentes.

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