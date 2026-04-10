Shock petrolero golpea a Chile: país registra la tercera mayor alza del diésel en la OCDE y la sexta en bencinas

El alza del petróleo, impulsada por el conflicto armado en Medio Oriente, ya está impactando directamente en los precios de los combustibles, afectando especialmente a los consumidores tanto en Chile como a nivel global.

Un reporte del portal GlobalPetrolPrice analizó la variación de los precios de la energía entre el 23 de febrero y el 6 de abril , lo que permite dimensionar cómo el incremento del crudo se ha traspasado al valor de los combustibles.

En detalle, las cifras reflejan el impacto del denominado “shock petrolero”. En ese contexto, el diésel en Chile acumula un aumento de 50,8% en el período, el más alto en Sudamérica y el tercero más elevado entre los 38 países de la OCDE.