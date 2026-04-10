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Shock petrolero golpea a Chile: país registra la tercera mayor alza del diésel en la OCDE y la sexta en bencinas

Un informe internacional advierte el fuerte traspaso del alza del crudo a los combustibles, con Chile entre los países más afectados del bloque.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / FreshSplash

El alza del petróleo, impulsada por el conflicto armado en Medio Oriente, ya está impactando directamente en los precios de los combustibles, afectando especialmente a los consumidores tanto en Chile como a nivel global.

Un reporte del portal GlobalPetrolPrice analizó la variación de los precios de la energía entre el 23 de febrero y el 6 de abril, lo que permite dimensionar cómo el incremento del crudo se ha traspasado al valor de los combustibles.

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En detalle, las cifras reflejan el impacto del denominado “shock petrolero”. En ese contexto, el diésel en Chile acumula un aumento de 50,8% en el período, el más alto en Sudamérica y el tercero más elevado entre los 38 países de la OCDE.

Por su parte, la bencina registra un alza de 25% en el mismo lapso, posicionando al país en el sexto lugar dentro del bloque y en el tercer puesto a nivel regional.

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