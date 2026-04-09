Alerta en colegio de Puerto Montt: dos sujetos ingresaron al recinto con machete y pistola a fogueo

Un grave episodio de seguridad encendió la alarma este jueves en el Colegio Kimun Lawal, ubicado en el sector de Alerce, en la comuna de Puerto Montt, luego de que dos sujetos armados con un machete y una pistola a fogueo ingresaran al establecimiento educacional.

La situación provocó temor inmediato entre las familias y abrió serios cuestionamientos sobre los protocolos de acceso al recinto, especialmente por la versión entregada por apoderados, quienes apuntan a que ambos individuos habrían entrado con la presunta autorización de un inspector.

La preocupación no solo se concentró en el hecho de que los sujetos portaran armas de fuego y armas blancas, sino también en la forma en que habrían accedido al colegio.

Según el relato de las familias, los individuos no forzaron ingresos ni burlaron controles, sino que habrían sido autorizados para entrar por un funcionario del propio establecimiento. Esa versión ha intensificado la indignación de la comunidad escolar, que exige explicaciones urgentes y medidas inmediatas para evitar un hecho similar.

Apoderados denuncian que un inspector habría permitido el ingreso

De acuerdo con lo señalado por apoderados al portal Mirada Sur, el inspector no solo habría permitido la entrada de los dos sujetos, sino que además les habría proporcionado alimentos antes de que se detectara que portaban armamento.

Fue en ese momento, siempre según el testimonio de las familias, cuando se activó la alerta y comenzó el procedimiento de emergencia al interior del recinto.

La denuncia apunta directamente a una eventual vulneración de los protocolos internos de seguridad. Para los apoderados, el punto más grave es que los sujetos habrían ingresado por la vía normal y habilitados por un funcionario del establecimiento, lo que transformó el incidente en algo más profundo que una amenaza externa.

En medio del impacto, las familias expresaron su molestia: “Estamos cansados y muy preocupados por este hecho que pone en riesgo la integridad de nuestros hijos”.

Tras recibir la alerta, Carabineros llegó rápidamente al lugar y logró interceptar a ambos individuos dentro del recinto, concretando su detención y retirando las armas del establecimiento. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban personas lesionadas, aunque la conmoción emocional fue inmediata entre estudiantes, docentes y apoderados.