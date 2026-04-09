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Metro de Santiago reporta retrasos en frecuencia de Línea 1: así funciona el servicio hoy

Por lo mismo, pusieron a disposición un justificativo para personas que lo requieran tanto en sus trabajos como en colegios.

Juan Castillo

Metro de Santiago Línea 1

Metro de Santiago Línea 1

Durante la mañana de este jueves 9 de abril, Metro de Santiago informó que el servicio se encuentra funcionando con retrasos.

En detalle, esta situación afecta a la Línea 1, una de las que más cantidad de pasajeros transporta diariamente.

“Servicio en Línea 1 presenta un retraso en su servicio habitual”, señalaron cerca de las 08:00 horas, algo que aún se mantiene.

Por lo mismo, pusieron a disposición un justificativo para personas que lo requieran tanto en sus trabajos como en colegios.

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