Metro de Santiago reporta retrasos en frecuencia de Línea 1: así funciona el servicio hoy
Por lo mismo, pusieron a disposición un justificativo para personas que lo requieran tanto en sus trabajos como en colegios.
Durante la mañana de este jueves 9 de abril, Metro de Santiago informó que el servicio se encuentra funcionando con retrasos.
En detalle, esta situación afecta a la Línea 1, una de las que más cantidad de pasajeros transporta diariamente.
“Servicio en Línea 1 presenta un retraso en su servicio habitual”, señalaron cerca de las 08:00 horas, algo que aún se mantiene.
Por lo mismo, pusieron a disposición un justificativo para personas que lo requieran tanto en sus trabajos como en colegios.
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