“Hola Doc! Bienvenido a mi ciudad”: La campaña que invita a médicos a vivir en regiones con carencia de especialistas oncológicos

En Chile, la lucha contra el cáncer sigue siendo un tema bastante delicado, con complejidades que van más allá de las consideraciones ligadas a la eficacia del tratamiento como tal.

Y es que el lugar de residencia de los pacientes puede marcar una diferencia crítica al momento del diagnóstico y las terapias médicas.

Bajo este escenario, en medio de la alerta sanitaria oncológica, surge la campaña 'Hola Doc! Bienvenido a mi ciudad‘, que busca hacerle frente a esta problemática.

La iniciativa llega de la mano de la Fundación Chile Sin Cáncer en alianza con la agencia McCann. Además, tiene como rostro a la periodista Soledad Reyes, quien fue diagnosticada con mieloma múltiple.

El foco está puesto en invitar y convencer a los médicos especializados a vivir en regiones con carencia de personal oncológico.

Para ello se utilizan los códigos visuales y narrativos característicos de las promociones turísticas tradicionales: Paisajes emblemáticos, cultura local y calidad de vida.

Pero el foco es claro, hay una motivación social con miras a la salud. Se hace hincapié en zonas remotas como Magallanes, donde la carencia de especialistas impacta directamente en la oportunidad de diagnóstico y tratamiento.

En definitiva, la estrategia busca concientizar y abrir un debate sobre cómo el acceso a la salud en el país sigue condicionado por la geografía.

Territorios atractivos en espera de especialistas

Bruno Nervi, presidente de la Chile Sin Cáncer, enfatizó la urgencia de abordar esta disparidad estructural, lamentando que “en Chile todavía existe una brecha muy importante en el acceso a especialistas según el territorio”.

Además, junto a la visibilización del conflicto, enfatiza en una oportunidad de desarrollo profesional con propósito en territorios atractivos en muchos ámbitos.

“Quisimos mostrar que hay territorios extraordinarios donde los profesionales de la salud pueden desarrollar su carrera con un impacto enorme”, señaló.

Más que oncología

La campaña no solo apunta a oncólogos. Desde la fundación advierten que el abordaje de la enfermedad requiere de una red compleja que hoy presenta falencias en diversas disciplinas a lo largo del país.

La falta de especialistas se extiende a áreas críticas como Anatomía patológica y radiología; Cirugía oncológica; Odontología, kinesiología y enfermería especializada.

La llegada de un especialista a regiones no solo se traduce en una reducción de las listas de espera. En la práctica, significa que familias completas eviten desplazamientos prolongados hacia la capital y que los pacientes reciban intervenciones a tiempo, lo que en oncología es la diferencia entre la vida y la muerte.

Si bien el tono de la campaña es de invitación y bienvenida, el objetivo de fondo de ‘Hola Doc! Bienvenido a mi ciudad‘ es instalar una conversación sobre la formación de capital humano y el fortalecimiento de capacidades en el sistema público.

La meta final es promover un acceso equitativo a la salud, independientemente de la región en la que se resida.