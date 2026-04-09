Escándalo en salud: Contraloría detecta irregularidades por más de $1.500 millones en Hospital de Los Ángeles

Dos auditorías revelaron pagos por servicios no realizados, mantenciones a equipos dados de baja y graves conflictos de interés.

El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación de los informes N°636 y N°700 de la Contraloría Regional del Biobío.

Los documentos exponen una gestión plagada de deficiencias administrativas, falta de respaldo en millonarios pagos y vulneraciones a la probidad que han derivado en reparos por una cifra superior a los $1.900 millones de pesos (sumando ambos informes).

La primera auditoría detectó que el hospital desembolsó $1.112.415.223 en gastos insuficientemente acreditados. Entre las anomalías más graves destacan:

Pagos fantasma : Se cancelaron horas en exceso por servicios de aseo, seguridad y vigilancia que nunca se ejecutaron.

: Se cancelaron horas en exceso por servicios de aseo, seguridad y vigilancia que nunca se ejecutaron. Equipos obsoletos : Se pagó por la mantención de equipos médicos que ya habían sido dados de baja en 2022.

: Se pagó por la mantención de equipos médicos que ya habían sido dados de baja en 2022. Falta de rigor técnico : Las mantenciones fueron validadas por profesionales sin acreditación técnica y, en algunos casos, por funcionarios que ni siquiera estaban cumpliendo funciones en el hospital al momento de los hechos.

: Las mantenciones fueron validadas por profesionales sin acreditación técnica y, en algunos casos, por funcionarios que ni siquiera estaban cumpliendo funciones en el hospital al momento de los hechos. Conflictos de interés: Se detectó que el jefe de la Unidad de Administración de Servicios actuó como juez y parte: integró comisiones evaluadoras de licitaciones mientras emitía certificados de experiencia para las empresas participantes.

Obras sin rastro ni respaldo

La segunda parte de la fiscalización se centró en infraestructura, donde se cuestionaron otros $798.305.750. La falta de transparencia impidió que la Contraloría pudiera verificar en terreno la existencia de las obras pagadas.

Obras invisibles : Se pagaron más de $563 millones en “Mantención de Obras Menores” y $215 millones en reparación de techumbres sin documentación que permitiera la trazabilidad de los trabajos.

: Se pagaron más de $563 millones en “Mantención de Obras Menores” y $215 millones en reparación de techumbres sin documentación que permitiera la trazabilidad de los trabajos. Equipamiento perdido : Se cancelaron $11,3 millones por seis bombas sumergibles de las cuales no existe evidencia física ni registro de su puesta en marcha.

: Se cancelaron $11,3 millones por seis bombas sumergibles de las cuales no existe evidencia física ni registro de su puesta en marcha. Pagos en exceso: En el convenio de obras menores se aprobaron montos superiores a lo efectivamente construido en terreno.

Tratos Directos bajo la lupa: El hospital también gastó más de $477 millones mediante trato directo sin justificar la inexistencia de otros proveedores, contratando personal externo para funciones que, por ley, deben ser realizadas por personal propio del recinto.

Acciones Legales y Disciplinarias

Ante la gravedad de los hallazgos, que vulneran los principios de eficiencia, eficacia y control, la Contraloría General de la República ha determinado:

Remisión al Ministerio Público : Para investigar posibles delitos de fraude al fisco o malversación.

: Para investigar posibles delitos de fraude al fisco o malversación. Denuncia al SII : Para revisar la situación tributaria de los pagos y las empresas involucradas.

: Para revisar la situación tributaria de los pagos y las empresas involucradas. Procedimientos Disciplinarios: Para determinar la responsabilidad administrativa de los jefes de unidad y funcionarios que permitieron estas irregularidades.

Este escenario deja al principal recinto asistencial de la Provincia de Biobío en una situación crítica, enfrentando juicios de cuentas para recuperar los fondos públicos que no fueron debidamente justificados.