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VIDEO. Diputado Luis Malla fiscaliza construcción de zanja fronteriza y exige mayor rigurosidad migratoria

El parlamentario se trasladó a la zona fronteriza para inspeccionar el estado de la construcción de la zanja destinada a frenar el ingreso de migrantes irregulares

Gonzalo Miranda

Así avanza la construcción de zanja en el norte de Chile

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A primera hora de este jueves el diputado liberal Luis Malla acudió hasta la zona fronteriza donde se está llevando a cabo la construcción de una zanja para evitar el ingreso de migrantes irregulares al territorio nacional, cuyo estado de avance ronda los 3 km en total. 

La obra, que representa una de las promesas centrales del gobierno del Presidente José Antonio Kast, registra actualmente un avance aproximado de 3 kilómetros en total.

Dada la relevancia nacional del proyecto, especialmente para los habitantes de Arica, el parlamentario acudió a primera hora para verificar el desarrollo de las faenas en terreno.

Críticas a la gestión de expulsiones

Durante la visita, Malla manifestó su preocupación por la actual estrategia del Ejecutivo. El legislador cuestionó las recientes declaraciones de la vocera de gobierno, Mara Sedini, respecto a las dificultades para ejecutar salidas del país:

Me preocupan las declaraciones de la vocera... al decir que no han podido expulsar migrantes porque siguen ingresando. Esto se convierte en un círculo vicioso”, señaló el diputado, instando al gobierno a cumplir tanto con la infraestructura como con las expulsiones efectivas.

El parlamentario enfatizó que la zanja por sí sola no es suficiente y solicitó replantear la estrategia migratoria con urgencia. Entre las medidas complementarias propuestas por Malla destacan la creación de una policía fronteriza especializada la instalación de controles carreteros y la implementación de controles mixtos o check points para fortalecer la seguridad regional.

Finalmente, el diputado Malla reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia constante sobre el uso de los recursos públicos, exigiendo resultados concretos y transparencia para las regiones del norte, con especial énfasis en Arica y Parinacota.

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