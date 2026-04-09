Atención estudiantes: buscan a los mejores equipos universitarios de Valorant y League of Legends en Chile

La escena gamer universitaria chilena vuelve a tomar fuerza este año con el inicio de la segunda edición de Movistar Fibra uLeague 2026, la liga de esports que reunirá a equipos de distintas casas de estudio del país en torno a Valorant y League of Legends.

La competencia ya abrió sus inscripciones de manera gratuita y, además, repartirá un pozo de $2.200.000, consolidándose como uno de los panoramas más llamativos de la temporada para quienes siguen el crecimiento de los deportes electrónicos en Chile.

La nueva edición llega tras un debut exitoso en 2025, cuando el torneo convocó a más de 530 jugadores de 28 universidades, generó millones de visualizaciones y fortaleció una comunidad que mezcla competencia, entretención y cultura digital. Para este año, la organización apuesta por ampliar el alcance del evento y reforzar su presencia como una vitrina relevante para el ecosistema universitario de los esports.

El torneo tendrá finales presenciales gratuitas en Santiago

Según la información entregada por la organización, el campeonato se desarrollará en cuatro fases: postulación, clasificatorias online, semifinales y finales presenciales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril, mientras que la competencia online se disputará entre el 11 de abril y el 14 de mayo.

Con ello, la etapa decisiva quedará reservada para junio, cuando el evento pase del entorno digital al encuentro presencial.

El tramo final del campeonato contempla dos jornadas abiertas al público en la sede de GameClub ubicada en Mall Plaza Vespucio. La final de Valorant se jugará el 6 de junio, mientras que League of Legends definirá a su campeón el 13 de junio, en fechas que prometen reunir a la comunidad gamer universitaria en una experiencia en vivo con actividades paralelas y entrada gratuita.

Más allá de la competencia, el proyecto busca transformarse en un espacio que se viva también fuera del juego. A través de su plataforma digital, la comunidad podrá seguir resultados semanales, contenido destacado y reconocimientos como MVP, reforzando el vínculo entre jugadores, equipos y audiencia.

Con el gaming universitario ganando cada vez más espacio en Chile, Movistar Fibra uLeague 2026 aparece como una nueva oportunidad para que equipos de todo el país compitan, representen a sus universidades y se midan en uno de los escenarios más visibles del año para los esports locales.