Tecnología contra el silencio: La Florida y reconocida startup se unen para proteger a mujeres víctimas de violencia

En el corazón de La Florida, el silencio de muchos hogares esconde una cifra alarmante. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el 75,5% de las víctimas de violencia intrafamiliar en la comuna son mujeres.

Lo más complejo: el 86% de estos casos ocurren puertas adentro, en la supuesta seguridad del domicilio. Ante esta realidad, la Municipalidad ha decidido dar un paso hacia la innovación para romper el aislamiento de las víctimas.

Esta semana, el alcalde Daniel Reyes y Paulina Ruíz, CEO de la startup chilena ALARA, sellaron una alianza que busca cambiar las reglas del juego. No se trata solo de patrullajes o denuncias posteriores; se trata de prevención en tiempo real.

El convenio introduce dispositivos de alerta temprana diseñados específicamente para ser discretos. En situaciones de vulnerabilidad, donde sacar un teléfono celular puede escalar la agresión, estas herramientas permiten activar redes de apoyo de manera inmediata y silenciosa, notificando a contactos de confianza sin alertar al agresor.

“Si queremos resultados distintos, tenemos que implementar herramientas distintas”, afirmó el alcalde Reyes durante la ceremonia de entrega de los primeros dispositivos. “Esta iniciativa incorpora tecnología al servicio de la seguridad con una herramienta que se integra a la vida cotidiana y puede marcar la diferencia en momentos críticos”.

El rostro de la innovación social

Para Paulina Ruíz, líder de ALARA, el objetivo es claro: democratizar la seguridad. Los dispositivos no solo estarán disponibles para casos críticos identificados por el municipio, sino que también se integrarán a la tarjeta “Vive La Florida”, otorgando un 20% de descuento para que cualquier vecina pueda acceder a esta tecnología de protección personal.

La implementación de estos dispositivos no es un esfuerzo aislado. Se suma a una robusta red municipal que durante 2025 realizó 2.400 atenciones a través del Centro de la Mujer. En lo que va de 2026, la demanda no ha dado tregua: entre enero y el 7 de abril, ya se registran 678 atenciones.

A este ecosistema de apoyo se añade el Programa Centro del Cariño, que desde hace ocho años aborda la violencia en todas sus facetas (física, psicológica, económica y vicaria). Con la llegada de ALARA, el acompañamiento terapéutico y legal ahora cuenta con un “escolta tecnológico” que acompaña a las mujeres en su día a día.