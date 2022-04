Martina Röper, la nadadora chilena que quiere brillar en los Juegos Suramericanos 2022: “Vamos con todo a buscar medallas y récords”

En un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Martina Röper, nadadora nacional que representará a Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.

La especialista en la modalidad espalda será la abanderada chilena en el certamen tras la designación del Comité Olímpico de Chile. “Recibí la noticia de sorpresa, nunca me imaginé ser abanderada porque este es mi primer evento con el Team Chile, soy la menor, nunca pensé que me iban a elegir a mí”, indicó Röper.

En cuanto a las metas que se traza para competir en los Suramericanos, Martina señaló que “mi objetivo es un récord de 50 metros espalda, estoy a nada de lograrlo, me faltan algunas centésimas”.

“No me gusta prometer mucho, pero yo me siento súper fuerte, mis entrenadores me dicen que me veo muy bien, tenemos un equipo muy fuerte, vamos con todo a buscar todas las medallas que se puedan y todos los récords”, comentó.

Inicios en la natación y desafíos en el camino

Sobre su primer acercamiento con la natación, Röper relató que “partí en tercero básico en una competencia de alianzas. Luego me llamaron para participar en la selección de natación del colegio. Entre 2018 y 2019 ingresé al Club Mayor. Y el año pasado me llamaron para ser parte de la selección chilena”.

“De ahí en más, ha sido un esfuerzo súper grande. Parto entrenando a las 5:30 de la mañana, después voy al colegio que me queda cerca, eso me ayuda mucho. Algunos días me retiro antes de clases para volver a entrenar a las 14:00 horas”, agregó la nadadora.

De cara al viaje que tendrá para estar en los Suramericanos, Martina Röper añadió: “Quiero que llegue ya el día para conocer a deportistas de otras disciplinas, al final, somos el Team Chile, no es solo natación, todos somos una familia”.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 se realizarán en la ciudad de Rosario, Argentina, entre el 28 de abril y el 8 de mayo.