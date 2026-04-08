Escándalo en San Miguel: Detienen a funcionarios municipales acusados de pedir sobornos a automovilista

La Municipalidad de San Miguel se ha visto envuelta en una polémica que involucra a sus funcionarios encargados de fiscalizar el cumplimiento de las leyes de tránsito.

La integridad del departamento se vio comprometida tras la detención de dos inspectores municipales, acusados por pedir sobornos a una conductora, prometiéndole dejar sin efecto una infracción.

El hecho ocurrió el pasado lunes 6 de abril, cuando los imputados le pidieron una suma de dinero a la conductora en el marco de una fiscalización. Posterior al suceso, la mujer hizo la respectiva denuncia ante Carabineros.

A raíz del episodio se activó un protocolo de investigación coordinado por la Fiscalía para esclarecer los hechos y conocer si se trata de una práctica común o aislada, así como también conocer el número de funcionarios que recurren a esta práctica.

La pieza clave para sustentar la acusación fue el registro audiovisual de los propios funcionarios (cámaras corporales), donde se habrían hallado evidencias suficientes para ratificar la versión de la afectada.

Esto derivó en que el 11° Juzgado de Garantía emitiera las órdenes de detención ejecutadas recientemente.

Desde el municipio, la postura ha sido de tolerancia cero frente al cohecho. La alcaldesa Carol Bown, enfatizó el compromiso de su gestión con la transparencia y la probidad administrativa.

“Como municipio, condenamos categóricamente estos hechos y hemos actuado con total rapidez, poniendo todos los antecedentes a disposición de las autoridades y colaborando activamente en el desarrollo de la investigación”, aseguró la jefa comunal.

Además de la persecución penal, desde la sede comunal han tomado medidas internas drásticas para sancionar la falta ética de los trabajadores involucrados:

Suspensión inmediata: Ambos inspectores fueron apartados de sus cargos.

Ambos inspectores fueron apartados de sus cargos. Sumario administrativo: Se inició un proceso interno para establecer las responsabilidades institucionales.

Se inició un proceso interno para establecer las responsabilidades institucionales. Acción judicial: El municipio interpuso una querella criminal para sumarse a la causa contra los ahora exfuncionarios.

Actualmente, los detenidos se encuentran bajo custodia y a disposición del Ministerio Público, mientras avanza el proceso que busca esclarecer el alcance de estas malas prácticas en la unidad de inspección local.