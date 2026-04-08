El desafío de la inmediatez: Pagos digitales ya representan más del 70% del consumo en Chile

El sistema financiero chileno atraviesa un punto de inflexión histórico. Lo que comenzó como una tendencia de digitalización se ha consolidado en abril de 2026 con cifras contundentes: los pagos electrónicos y las transferencias en tiempo real ya superan el 70% del consumo total en el país.

Esta rápida evolución, si bien facilita la vida de los usuarios, está sometiendo a una presión sin precedentes a la infraestructura bancaria y operativa nacional.

La dependencia del efectivo es cada vez menor. Actualmente, Chile registra un promedio que supera las 370 transacciones digitales anuales por persona. Este volumen transaccional obliga a las instituciones financieras a abandonar los esquemas tradicionales para adoptar una lógica de operación 24/7.

Lucas Souza, Gerente de Innovación en Kuvasz Solutions, advierte que muchas organizaciones aún operan con arquitecturas heredadas que no fueron diseñadas para este nivel de demanda constante. El reto actual es modernizar estos sistemas hacia modelos escalables que garanticen la continuidad del servicio sin colapsar ante el flujo masivo de datos.

El fraude en la era del tiempo real

La inmediatez de los pagos ha traído consigo una consecuencia compleja: el margen de maniobra para detectar actividades ilícitas se ha reducido drásticamente. Los esquemas de fraude se han sofisticado, combinando ingeniería social con fraudes de pagos autorizados (APP), lo que vuelve obsoletos los mecanismos de control tradicionales.

Para enfrentar este escenario, la industria está apostando por:

Modelos de monitoreo proactivo: Migrar hacia controles en tiempo real que actúen antes de que se concrete la transacción.

Migrar hacia controles en tiempo real que actúen antes de que se concrete la transacción. Autenticación inteligente: Uso de biometría y análisis conductual para validar la identidad del usuario de forma casi invisible, evitando fricciones en la experiencia de compra.

Uso de biometría y análisis conductual para validar la identidad del usuario de forma casi invisible, evitando fricciones en la experiencia de compra. Inteligencia y predicción: Implementación de herramientas que procesan volúmenes masivos de información en milisegundos para detectar patrones anómalos y reducir falsos positivos.

El equilibrio entre seguridad y experiencia

El avance de los pagos digitales en Chile no es solo un cambio en el hábito de compra de las personas; es un desafío estructural. El éxito del sistema financiero dependerá de su capacidad para equilibrar la seguridad con una experiencia de usuario fluida.

Según Souza, optimizar procesos como el ruteo de pagos no solo previene ataques, sino que mejora directamente las tasas de aprobación y la eficiencia operativa en un entorno altamente competitivo.